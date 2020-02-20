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20.02.2020 09:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Первый пошел

По делу скандального кооператива предъявлено обвинение
Текст: Юлия Мякишева
Российская газета - Экономика УРФО № 37(8091)
Первое обвинение предъявлено по делу о махинациях с деньгами пайщиков кредитно-потребительских кооперативов (КПК) "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный" - председателю правления КПК Валерию Бикбулатову.

Напомним, КПК "Первый" зарегистрирован в 2009 году в Лесном. Вместе с двумя другими он действовал в УрФО, а также в Пермском и Краснодарском краях. В феврале 2019-го Банк России обратился в суд с просьбой признать кооператив "Первый" банкротом. В мае Арбитражный суд Свердловской области просьбу удовлетворил. За время работы вкладчики вложили в КПК около миллиарда рублей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Сейчас в производстве следователей ГУ МВД по Свердловской области находится уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Согласно материалам дела, руководители кооператива брали деньги у пайщиков под предлогом их сохранения и приумножения, но в итоге вкладчики остались ни с чем.

- Проводится тщательное расследование. Необходимо определить точное количество сообщников. Создана усиленная следственно-оперативная группа, в ее составе около 80 следователей и оперуполномоченных подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Во всех городах, где проживают жертвы аферистов, назначены курирующие следователи. В Нижнем Тагиле, где от рук мошенников пострадало более тысячи человек, полицией возбуждено и расследуется отдельное уголовное дело, - сообщил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Следствие продлено до 20 мая 2020 года.

Сами пайщики пытаются ускорить процесс возвращения денег, создав комитет кредиторов. Как рассказал юрист Константин Акимов, такой орган необходим для участия в судах, он вправе запрашивать и просматривать документы по сделкам, подавать иски.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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