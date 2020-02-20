Афера с выпуском молоди сибирского осетра в реку Иртыш обернулась для исполнителя работ, тюменского предпринимателя, вердиктом Арбитражного суда Югры, обязавшего его выплатить заказчику кругленькую сумму - около 25 миллионов рублей. Ответчик обжаловал решение, но недавно омская апелляционная инстанция оставила его в силе. История, которая случилась еще пять лет назад, весьма поучительна.

Дочернее подразделение одной из ведущих нефтегазовых компаний страны, выполняя обязательства по возмещению нанесенного природе ущерба, в мае 2015 года заключило очередной договор на воспроизводство водных биоресурсов. Документ был подписан с индивидуальным предпринимателем из Тюмени, чей основной вид деятельности значился как "рыболовство пресноводное". Он обязался выполнить серьезный заказ - выпустить в оскудевший на белорыбицу Обь-Иртышский бассейн внушительное стадо сибирского осетра количеством 265 818 мальков. С условием: каждая особь должна весить не менее полграмма. Стоимость услуги с НДС оценивалась почти в 23,4 миллиона рублей.

Уже через месяц подрядчик справился с работой - из Тюмени грузовой ГАЗелью в оговоренное место доставил энную массу ясельной молоди. В присутствии ответственных лиц ее выпустили в Иртыш. Правда, с грехом пополам: пластиковый рукав, по которому "сплавляли" детенышей царской рыбы, сорвало с выходного отверстия бака, и мальки оказались на земле. Пришлось подбирать руками, кидать в воду. Процесс запечатлен на видео, при этом видно, что рыбки заметно отличаются друг от друга по размеру. В финале фильма один из участников торжественной акции с недоумением вопрошает: где же четверть миллиона мальков? Ведь их тут кот наплакал.

А дальше идет вялый диалог по поводу того, кто должен сверять фактический объем с заявленным. Наверное, сомневающихся убедил акт загрузки биоресурсов в рыбхозе в окрестностях Тюмени - без печати, рукописный, но с фамилиями завизировавших его руководителей подразделений предприятия, а также должностных лиц. На бумаге значатся искомые 266 тысяч мальков массой не менее 0,5 грамма. Между тем столько бы тогда во всех рыбоводных хозяйствах региона не набралось. А если бы и набралось, то в емкости вместимостью всего два кубометра все стадо было бы обречено на гибель еще в дороге - путь-то дальний.

Как впоследствии выяснилось, реально исполнитель закупил в специализированном хозяйстве всего семь тысяч рыбок весом от 1 до 15 граммов, заплатив за них 238 тысяч рублей, о чем свидетельствует товарная накладная, находящаяся в материалах уголовного дела. Она упоминается в числе основных обличительных документов и в обвинительном вердикте Ленинского райсуда Тюмени, приговорившего предпринимателя осенью 2018-го к трем годам лишения свободы условно. Но вот что важно: согласно материалам того же суда, он был не единственным участником аферы, и вовсе не ему принадлежит идея обвести вокруг пальца нефтедобывающую компанию.

Преступление совершено по предварительному сговору группой лиц. Замысел же родился у человека, на тот момент весьма влиятельного в своей сфере

Обман вскрылся далеко не сразу. В 2017-м информацию о нечистоплотной сделке проверили на правдивость оперативники областного управления ФСБ и УМВД автономного округа. После чего сотрудники СК по ХМАО приступили к расследованию уголовного дела по статьям УК РФ "Мошенничество", "Злоупотребление должностными полномочиями". В августе того же года региональное управление комитета "во избежание кривотолков" официально сообщило о помещении под домашний арест служащего местного подразделения федерального ведомства, о предъявлении обвинения тюменскому ИП, о задержании директора бюджетного учреждения Югры, о следственных действиях в отношении еще одного гражданина. Чуть погодя, в сентябре, компания-заказчик обратилась в СК с заявлением о признании ее потерпевшей стороной, а также известила, что непременно взыщет ущерб с виновных.

В приговоре неоднократно подчеркивается: преступление совершено по предварительному сговору группой лиц. Замысел же родился у человека, на тот момент весьма влиятельного в своей сфере. Он нашел сообщников-посредников, через них вышел на потенциального исполнителя контракта из Тюмени. Последний согласился сыграть роль усердного и добросовестного поставщика, получить полагающиеся по контракту миллионы, затем перевести их на другие счета для обналичивания. Само собой, за солидное вознаграждение.

ИП полностью признал вину еще на стадии предварительного расследования, раскрыл все детали аферы, заключил досудебное соглашение со стороной обвинения. В итоге дело рассмотрено в особом порядке и вынесен мягкий вердикт: три года условно без наложения штрафных санкций. В числе смягчающих факторов названы: явка с повинной, чистосердечное раскаяние, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, сложные семейные обстоятельства предпринимателя, его помощь в изобличении других участников мошеннической комбинации (их дела были выделены в отдельное производство).

Ну а потерпевшая сторона не преминула воспользоваться обвинительным приговором и предъявила бывшему контрагенту требования на 24,5 миллиона рублей, пятая часть из которых - проценты за пользование чужими денежными средствами. Ответчик возражал: хищение ведь совершили несколько человек, взыскивать надо со всех. Однако арбитраж руководствуется другим соображением. Цитирую юридическую формулировку: "Рассматриваемые договорные правоотношения возникли между двумя определенными субъектами, следовательно, суд оценивает факт исполнения договорных обязательств сторонами этого правоотношения. При этом не усматривает необходимости привлечения к участию в деле иных лиц, участие которых в исполнении договора не предусматривалось". Словом, попался незадачливый предприниматель на удочку. По собственной воле.

Кстати

В рамках проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" в 2019-2024 годах планируется выпустить в водные объекты Югры минимум шесть миллионов особей сибирского осетра. Как отмечают ихтиологи, выживут из них в естественной среде считанные проценты. Больше шансов у молоди, достаточно подросшей в искусственных условиях, а, скажем, у полуграммовых мальков они очень малы. Самка осетра становится половозрелой только в 7-10 лет. Вылов краснокнижной рыбы повсеместно запрещен, штраф за один незаконно добытый экземпляр увеличен до 160 тысяч рублей.