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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обман семейства осетровых

За подлог с зарыблением реки нефтяники вчинили подрядчику многомиллионный иск
Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Экономика УРФО № 37(8091)
Афера с выпуском молоди сибирского осетра в реку Иртыш обернулась для исполнителя работ, тюменского предпринимателя, вердиктом Арбитражного суда Югры, обязавшего его выплатить заказчику кругленькую сумму - около 25 миллионов рублей. Ответчик обжаловал решение, но недавно омская апелляционная инстанция оставила его в силе. История, которая случилась еще пять лет назад, весьма поучительна.
Из выпускаемых в сибирские реки мальков осетра выживают лишь 3-16 процентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ Из выпускаемых в сибирские реки мальков осетра выживают лишь 3-16 процентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Из выпускаемых в сибирские реки мальков осетра выживают лишь 3-16 процентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Дочернее подразделение одной из ведущих нефтегазовых компаний страны, выполняя обязательства по возмещению нанесенного природе ущерба, в мае 2015 года заключило очередной договор на воспроизводство водных биоресурсов. Документ был подписан с индивидуальным предпринимателем из Тюмени, чей основной вид деятельности значился как "рыболовство пресноводное". Он обязался выполнить серьезный заказ - выпустить в оскудевший на белорыбицу Обь-Иртышский бассейн внушительное стадо сибирского осетра количеством 265 818 мальков. С условием: каждая особь должна весить не менее полграмма. Стоимость услуги с НДС оценивалась почти в 23,4 миллиона рублей.

Уже через месяц подрядчик справился с работой - из Тюмени грузовой ГАЗелью в оговоренное место доставил энную массу ясельной молоди. В присутствии ответственных лиц ее выпустили в Иртыш. Правда, с грехом пополам: пластиковый рукав, по которому "сплавляли" детенышей царской рыбы, сорвало с выходного отверстия бака, и мальки оказались на земле. Пришлось подбирать руками, кидать в воду. Процесс запечатлен на видео, при этом видно, что рыбки заметно отличаются друг от друга по размеру. В финале фильма один из участников торжественной акции с недоумением вопрошает: где же четверть миллиона мальков? Ведь их тут кот наплакал.

Фото: iStock
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А дальше идет вялый диалог по поводу того, кто должен сверять фактический объем с заявленным. Наверное, сомневающихся убедил акт загрузки биоресурсов в рыбхозе в окрестностях Тюмени - без печати, рукописный, но с фамилиями завизировавших его руководителей подразделений предприятия, а также должностных лиц. На бумаге значатся искомые 266 тысяч мальков массой не менее 0,5 грамма. Между тем столько бы тогда во всех рыбоводных хозяйствах региона не набралось. А если бы и набралось, то в емкости вместимостью всего два кубометра все стадо было бы обречено на гибель еще в дороге - путь-то дальний.

Как впоследствии выяснилось, реально исполнитель закупил в специализированном хозяйстве всего семь тысяч рыбок весом от 1 до 15 граммов, заплатив за них 238 тысяч рублей, о чем свидетельствует товарная накладная, находящаяся в материалах уголовного дела. Она упоминается в числе основных обличительных документов и в обвинительном вердикте Ленинского райсуда Тюмени, приговорившего предпринимателя осенью 2018-го к трем годам лишения свободы условно. Но вот что важно: согласно материалам того же суда, он был не единственным участником аферы, и вовсе не ему принадлежит идея обвести вокруг пальца нефтедобывающую компанию.

Преступление совершено по предварительному сговору группой лиц. Замысел же родился у человека, на тот момент весьма влиятельного в своей сфере

Обман вскрылся далеко не сразу. В 2017-м информацию о нечистоплотной сделке проверили на правдивость оперативники областного управления ФСБ и УМВД автономного округа. После чего сотрудники СК по ХМАО приступили к расследованию уголовного дела по статьям УК РФ "Мошенничество", "Злоупотребление должностными полномочиями". В августе того же года региональное управление комитета "во избежание кривотолков" официально сообщило о помещении под домашний арест служащего местного подразделения федерального ведомства, о предъявлении обвинения тюменскому ИП, о задержании директора бюджетного учреждения Югры, о следственных действиях в отношении еще одного гражданина. Чуть погодя, в сентябре, компания-заказчик обратилась в СК с заявлением о признании ее потерпевшей стороной, а также известила, что непременно взыщет ущерб с виновных.

В приговоре неоднократно подчеркивается: преступление совершено по предварительному сговору группой лиц. Замысел же родился у человека, на тот момент весьма влиятельного в своей сфере. Он нашел сообщников-посредников, через них вышел на потенциального исполнителя контракта из Тюмени. Последний согласился сыграть роль усердного и добросовестного поставщика, получить полагающиеся по контракту миллионы, затем перевести их на другие счета для обналичивания. Само собой, за солидное вознаграждение.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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ИП полностью признал вину еще на стадии предварительного расследования, раскрыл все детали аферы, заключил досудебное соглашение со стороной обвинения. В итоге дело рассмотрено в особом порядке и вынесен мягкий вердикт: три года условно без наложения штрафных санкций. В числе смягчающих факторов названы: явка с повинной, чистосердечное раскаяние, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, сложные семейные обстоятельства предпринимателя, его помощь в изобличении других участников мошеннической комбинации (их дела были выделены в отдельное производство).

Ну а потерпевшая сторона не преминула воспользоваться обвинительным приговором и предъявила бывшему контрагенту требования на 24,5 миллиона рублей, пятая часть из которых - проценты за пользование чужими денежными средствами. Ответчик возражал: хищение ведь совершили несколько человек, взыскивать надо со всех. Однако арбитраж руководствуется другим соображением. Цитирую юридическую формулировку: "Рассматриваемые договорные правоотношения возникли между двумя определенными субъектами, следовательно, суд оценивает факт исполнения договорных обязательств сторонами этого правоотношения. При этом не усматривает необходимости привлечения к участию в деле иных лиц, участие которых в исполнении договора не предусматривалось". Словом, попался незадачливый предприниматель на удочку. По собственной воле.

Кстати

В рамках проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" в 2019-2024 годах планируется выпустить в водные объекты Югры минимум шесть миллионов особей сибирского осетра. Как отмечают ихтиологи, выживут из них в естественной среде считанные проценты. Больше шансов у молоди, достаточно подросшей в искусственных условиях, а, скажем, у полуграммовых мальков они очень малы. Самка осетра становится половозрелой только в 7-10 лет. Вылов краснокнижной рыбы повсеместно запрещен, штраф за один незаконно добытый экземпляр увеличен до 160 тысяч рублей.

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