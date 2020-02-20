22 февраля в странах Западной Европы, в ряде стран Восточной Европы и странах Азии различными общественными, экспертными и государственными органами и организациями, экспертами и волонтерами отмечается Международный день поддержки пострадавших от преступлений - день солидарности общества с теми, кто стал жертвой криминала, кто нуждается в психологической, правовой и духовной поддержке.

В преддверии этой даты наш Фонд поддержки пострадавших от преступлений, который входит в Европейскую Ассоциацию Поддержки Потерпевших (Victim Support Europe), провел исследование ситуации в сфере защиты прав потерпевших от преступлений в России.

В ходе исследования были проанализированы законодательство Российской Федерации, правоприменительная практика в сфере защиты прав потерпевших от преступлений, состояние преступности и размеры причиняемого ею вреда на основании данных официальной статистики.

Разработаны и законодательные предложения, которые соответствуют позиции Президента Российской Федерации, озвученной им 10 декабря 2019 года на встрече с региональными уполномоченными по правам человека. На этой встрече, напомню, Владимир Путин подчеркнул необходимость государственной поддержки потерпевших в вопросах возмещения вреда причиненного преступлением, создания государственного механизма для полноценного восстановления социальной справедливости.

Секреты следствия

Между тем, последней законодательной инициативой, существенным образом улучшившей положение жертв преступлений, остается Федеральный закон № 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве". Он был принят в конце 2013 года. И с тех пор каких-либо законодательных изменений, несмотря на наличие большого количества проблем, не произошло.

В ходе исследования эксперты Фонда пришли к выводу, что сейчас в первую очередь требуются законодательные коррективы на стадии предварительного расследования, а также - постфактум - после совершения преступления.

Дело в том, что потерпевшие сталкиваются с препятствиями при реализации своих прав, начиная с подачи заявления о преступлении, рассмотрения заявления о преступлении, ознакомления с процессуальными решениями по принятому заявлению и проверки законности вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором.

Заявители о преступлениях все чаще не получают от правоохранительных органов уведомления о принятых по заявлениям процессуальных решениях, а также копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Например, из результатов изученная правоприменительной практики следует, что до формального признания следователем или дознавателем потерпевшим человека, заявившего о том, что он пострадал от преступления, этот человек не имеет даже части прав потерпевшего, закрепленных в ч.2 ст.42 УПК РФ. Действующая редакция закона не предусматривает право заявителя подавать на стадии проверки сообщения о преступлении даже ходатайства.

Также на практике складывается ситуация, при которой, после получения прокурором копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, прокурорская проверка законности принятого решения фактически не производится. Поскольку на законодательном уровне остается неурегулированным вопрос о сроке предоставления органами дознания и органами предварительного следствия материалов проверки по сообщению о преступлении. А они в адрес прокурора могут и вообще не поступить. Соответственно, прокурор начинает проверку законности принятого решения после получения жалобы от потерпевшего, которая, в свою очередь, не поступит до того момента, пока заявитель не получит копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Зачастую заявители, в случае отказа от возбуждения уголовного дела по их заявлению, лишаются возможности ознакомиться с материалами проверки их сообщения о преступлении. И фактически, не имея доступа к материалам такой проверки, люди вынуждены принимать на веру только субъективно оцененные и изложенные следователем или дознавателем данные, не имея доступа к объективному источнику информации - материалу проверки.

Действующая редакция ст.160.1 УПК РФ, прописывает обязанность следователя (дознавателя) принять меры по установлению имущества подозреваемого, (обвиняемого) стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного только имущественного вреда.

Получается, что следствие не обязано ни установить, ни арестовать имущество подозреваемого или обвиняемого по уголовным делам, возбужденным с причинением неимущественного ущерба. Например - вреда здоровью (гл.16 УК РФ).

До сих пор не разрешен и крайне острый вопрос, касающийся социальной, медицинской и психологической реабилитации потерпевших от преступлений.

У кого украл, тому прощаю

Что же касается компенсации причиненного преступлением вреда, то, как следует из результатов исследования, сегодня потерпевшие не могут рассчитывать на адекватную социальную помощь со стороны государства. В то же время возмещение вреда не является безусловной обязанностью виновного лица и производится только при наличии приговора суда. Социальная статья 52 Конституции Российской Федерации, гарантирующая право на компенсацию причиненного ущерба, практически не реализуется на практике.

Потерпевший не может рассчитывать на возмещение вреда, причиненного преступлением, в случаях, если преступник не установлен; если он установлен, но скрывается от следствия, если у преступника нет материальной возможности возместить вред даже частично.

Эти выводы подтверждает и официальная статистика. Данные свидетельствуют, например, что в 2019 году в производстве правоохранительных органов находилось 2 394 508 уголовных дел. По всем этим уголовным делам был установлен материальный ущерб в размере 627,7 млрд. руб. (из них 447,2 млрд. по преступлениям экономической направленности).

Из этих 2 394 508 уголовных дел, находившихся в производстве, было расследовано 1 052 441 дело. В случае не расследованных преступлений, потерпевший, даже при наличии установленного имущественного ущерба не может рассчитывать на его возмещение, так как правоохранительными органами либо не была проведена работа по установлению обстоятельств совершенного деяния и, следовательно, установлены причастные лица, либо расследование уголовных дел было приостановлено.

Из 917 тысяч приостановленных уголовных дел, 895 тысяч приостановлены на основании не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Но и не в каждом расследованном 1 052 441 уголовном деле, потерпевший мог рассчитывать на возмещение вреда. Потому, что только 812 735 уголовных дел было направлено в суд с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением, когда правоохранительными органами установлено лицо причастное к совершению преступления. И только если в отношении этого лица судом будет принято обвинительное решение, потерпевший может воспользоваться правом на возмещение имущественного вреда и имущественной компенсации морального вреда.

Но самой главной проблемой является то, что даже и в этом случае потерпевшему не гарантировано возмещение причиненного преступлением вреда. Из 884 661 выявленного преступника, которые должны возмещать причиненный своими действиями имущественный и моральный вред, 609 831 не могут этого сделать по причине низкого финансового достатка. Это учащиеся - 37 090; студенты - 3 820; люди, не имеющие постоянного источника дохода - 563 986 (из них безработные - 4 935).

Поддержка в законе

По мнению участников исследования, необходимо создание в стране эффективной системы помощи потерпевшим от преступлений. Для этого в первую очередь необходимо криминологическое и виктимологическое обоснование разрабатываемых проектов федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство, включающего, в том числе, детальный анализ последствий принимаемых изменений для лиц, совершивших преступления, и граждан, пострадавших от их действий.

Проведение полноценного национального виктимологического опроса в целях получения объективной и надежной информации в отношении объемов и причин латентности преступности.

Разработка проектов федеральных законов, предусматривающих изменение процедуры начала производства по уголовному делу; корректировку уголовно-процессуального законодательства в части порядка уведомления потерпевшего (заявителя) о принятом по заявлению процессуальном решении; корректировку порядка проверки законности вынесенного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором; закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве статуса заявителя; устранение пробелов уголовно-процессуального законодательства, в части возмещения вреда, причиненного преступлением.

Следует также начать разработку и внедрение программы возмещения ущерба пострадавшим от преступных посягательств, программы оказания психологической, медицинской и социальной помощи свидетелям и жертвам преступлений.

А реализации этих программ может способствовать создание Национального фонда поддержки потерпевших от преступлений - отдельного звена уголовной системы, которое позволит производить выплаты за тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления даже в том случае, если отсутствует возможность взыскания денежных средств с преступника.