СК: Главбух Минюста начисляла себе и подчиненным дополнительную зарплату

По ее словам, экс-главбух Минюста обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

Наталья Лысова, по данным следствия, пользуясь отсутствием в министерстве контроля за ее действиями, незаконно начислила себе и подчиненным денежные средства из фонда заработной платы. Следователи подсчитали, что в период с декабря 2018 по июнь 2019 года главбух похитила более 5,5 млн рублей.

В СК отметили, что Лысова таким образом "злоупотребила доверием руководства". Цель же хищений, согласно материалам дела, - личное обогащение. "В ходе расследования обвиняемая полностью признала вину и возместила причиненный ущерб", - рассказали в СК России.

Отмечается, что факты хищений в Минюсте были выявлены во взаимодействии с управлением "М" ФСБ России.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным в Генпрокуратуре РФ обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключила Светлана Петренко.