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20.02.2020 20:34
Рубрика: Происшествия

Домой не пустили

Генерал обвиняется в хищениях
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8092)
Второй Западный окружной военный суд в Москве рассмотрел жалобу на арест заместителя начальника Генштаба минобороны Халила Арсланова.

Генерал-полковник проходит фигурантом по уголовному делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей и по решению 235-го гарнизонного военного суда находится до 7 апреля под стражей в СИЗО "Лефортово".

Адвокаты высокопоставленного военного обжаловали это решение. Защита просила изменить генералу меру пресечения и освободить его из-под стражи под домашний арест или под подписку.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Арсланов - начальник главного управления связи Вооруженных сил. По данным следствия, он участвовал в похищении миллиардов при поставках в армию портативных радиостанций. По утверждению генерала, "суть обвинений надуманная, так как радиостанция поставляется лишь для нужд минобороны, поэтому ее рыночной стоимости, на которую ссылается обвинение, не существует".

Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей. По этому уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил Павел Кутахов и начальник первого управления главного управления связи генерал-майор Александр Оглоблин.

Суд арестовал в рамках уголовного дела недвижимость, в том числе земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также квартиру сына.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ

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