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21.02.2020 15:52
Рубрика: Происшествия

Экс-министра обороны Украины Гриценко заочно осудили в Москве

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу Второй западный окружной военный суд дал правовую оценку публичным экстремистским призывам и высказываниям в адрес России скандально известного украинского политика Анатолия Гриценко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

За это преступление Гриценко заочно приговорили к 6 годам колонии. Посадить его, к сожалению, нет возможности, поскольку этот гражданин проживает на Украине. А экстрадировать Гриценко в Россию не позволяют украинские законы и международное право.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Вообще-то прокурор запрашивал для скандального политика девять лет колонии. Защита, естественно, настаивала на его невиновности. Но приговор состоялся, причем он как бы состоит из двух частей. Де-юре после отбытия срока (хотя бы и заочно) Гриценко по решению суда еще три года запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе. Правда, это касается только службы в России.

Любопытно, что Гриценко имеет "подмоченную" репутацию даже у себя на родине. В 2014 году Генпрокуратура Украины, оценивая его работу на посту министра обороны, объявила, что действия Гриценко и других его коллег привели Вооруженные силы страны, цитируем, в "состояние ненадлежащей боеготовности". На экс-чиновника тогда завели уголовное дело по статье "Служебная халатность", которое, впрочем, никаким вердиктом не закончилось.

Скандальные высказывания и не менее скандальное поведение, подозрение в служебной халатности и уголовное дело не помешали Гриценко сделать при нынешнем политическом режиме на Украине неплохую политическую карьеру. Известно, что он работал в избирательном штабе Виктора Ющенко и даже участвовал в написании его программы. В 2005- 2007 годах Гриценко трижды возглавлял минобороны Украины: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Затем подался в депутаты Верховной рады и трижды безуспешно баллотировался на пост президента страны.

Такие вот люди сегодня определяют политику Украины.

Происшествия Правосудие Суд В мире экс-СССР Украина

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