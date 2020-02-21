На Дальнем Востоке за год выявили 128 нелегальных финансовых организаций

128 нелегальных финансовых организаций выявили в Дальневосточном федеральном округе за 2019 год. В основном - это "черные" кредиторы и недобросовестные страховые посредники, сообщается на сайте Центрального банка России.

Больше всего незаконных фирм обнаружено в Приморском крае - 31. В Хабаровском крае и Якутии - 21 и 16, на Сахалине - 11, в Приамурье - 7. По два нелегальных кредитора выявили на Камчатке и в ЕАО, еще один действовал на территории Магаданской области.

Незаконную деятельность на страховом рынке Дальнего Востока осуществляли 29 субъектов, из которых 22 - на Камчатке.

"Работа нелегальных страховых брокеров наносит ущерб и лицензированным страховым компаниям, которые теряют доход, и автомобилистам, которые платят лишние деньги. Более того, посредники могут вводить недостоверные сведения о допущенных к управлению лицах и технических характеристиках машины. Это приводит к тому, что в автоматизированную информационную систему ОСАГО попадает заведомо ложная информация", - говорится в сообщении.

Также в прошлом году было выявлено шесть финансовых пирамид: в Приморье, Хабаровском крае, Якутии и Приамурье. Теперь, благодаря открытому в Хабаровске центру, специализирующемуся на их выявлении, Банк России ищет мошеннические схемы на этапе их формирования, чтобы минимизировать финансовые потери людей и предупредить появление более масштабных проектов.