В Башкирии школьникам на завтрак дали творожные сырки с плесенью

В Абзелиловском районе в школьную столовую поставили глазированные творожные сырки с плесенью. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Башкирии Радий Хабиров, разместив фотографию испорченного продукта.

В беседе с корреспондентом "РГ" директор школы села Янгильское Ильдар Габбасов рассказал, что 24 января поставщик привез продукты, в том числе и 115 сырков, в школу. Они были замороженными, и комиссия приняла их, так как срок годности у них всех был хороший (до апреля 2020 года) и претензий после вскрытия одной упаковки к качеству не возникло.

- Все сырки положили в морозильную камеру, а 29 января 55 штук разморозили и раздали детям. Школьники обнаружили признаки плесени на нескольких сырках и тут же вернули их повару. Никто их не ел. Всем детям заменили этот продукт на вафли. Часть сырков выкинули, остальное вернули поставщику. Мы обычно не заказывали такие сырки детям на обед, а теперь точно больше не будем, - уточнил Ильдар Габбасов.

По словам директора, ранее претензий к поставщику по качеству продукции у школы не было. Кстати, это ИП обслуживает еще два объект (детсад и школу), там жалоб на некачественные сырки не поступало.

Известно стало об этом инциденте благодаря фотографии, которую сделал и разместил в соцсетях один из учеников.

Между тем глава Башкирии Радий Хабиров в посте заявил о своем возмущении:

- В район едет мое Контрольное управление. Будем разбираться, кто это допустил, и принимать соответствующие решения, - написал Радий Хабиров.