Новости

Число зараженных COVID-19 в Южной Корее за день выросло на 100 человек 12:12
Volkswagen Tiguan получит мощную версию 12:00
Росимущество продало фирму "Мелодия" 11:59
В Саратовской области грузчик погиб в шахте лифта 11:54
На Ставрополье у мужчины изъяли арсенал антикварного оружия 11:52
На Бали найден огромный древнеримский клад 11:50
На территории "Новой Москвы" выявлено бешенство 11:48
Путин присвоил генеральские звания силовикам 11:46
Лоза прокомментировал идею отправить на "Евровидение" Тиму Белорусских 11:40
Эксперт: Алкоголизм "выходного дня" опаснее наркозависимости 11:40
Сколько тратят россияне на аренду однокомнатной квартиры 11:37
Врачи взяли под наблюдение семь вернувшихся из Китая жителей КБР 11:37
Президент повысил в звании силовиков 11:36
В Башкирии школьникам на завтрак дали творожные сырки с плесенью 11:33
Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада" 11:16
На Кубани многодетная мать погибла в ДТП, трое ее детей ранены 11:09
Хакеры обманули Tesla при помощи куска изоленты 11:04
В России снизились цены на авиабилеты 11:01
Белорусские летающие гранатометы показали на видео 10:56
Фото: во втором сезоне "Ведьмака" появятся эльфы-партизаны 10:52
Сбежавшую из-под коронавирусного карантина петербурженку признали здоровой 10:40
В Тюмени онкобольному сделали новую челюсть из кости голени 10:35
На Масленицу Москву украсят более 200 декоративных конструкций 10:14
"Монреаль" намерен продлить контракт с Ковальчуком на год 10:12
Уральский ученый предложил новый метод борьбы с раком мозга 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Тест "РГ": Угадайте значение слов из Толкового словаря Даля
Тест "РГ": Угадайте значение слов из Толкового словаря Даля
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
21.02.2020 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии школьникам на завтрак дали творожные сырки с плесенью

Текст: Айгуль Камаева

В Абзелиловском районе в школьную столовую поставили глазированные творожные сырки с плесенью. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Башкирии Радий Хабиров, разместив фотографию испорченного продукта.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Башкирии придумали, как вернуть студентов после учебы в других регионах

В беседе с корреспондентом "РГ" директор школы села Янгильское Ильдар Габбасов рассказал, что 24 января поставщик привез продукты, в том числе и 115 сырков, в школу. Они были замороженными, и комиссия приняла их, так как срок годности у них всех был хороший (до апреля 2020 года) и претензий после вскрытия одной упаковки к качеству не возникло.

- Все сырки положили в морозильную камеру, а 29 января 55 штук разморозили и раздали детям. Школьники обнаружили признаки плесени на нескольких сырках и тут же вернули их повару. Никто их не ел. Всем детям заменили этот продукт на вафли. Часть сырков выкинули, остальное вернули поставщику. Мы обычно не заказывали такие сырки детям на обед, а теперь точно больше не будем, - уточнил Ильдар Габбасов.

По словам директора, ранее претензий к поставщику по качеству продукции у школы не было. Кстати, это ИП обслуживает еще два объект (детсад и школу), там жалоб на некачественные сырки не поступало.

Известно стало об этом инциденте благодаря фотографии, которую сделал и разместил в соцсетях один из учеников.

Между тем глава Башкирии Радий Хабиров в посте заявил о своем возмущении:

- В район едет мое Контрольное управление. Будем разбираться, кто это допустил, и принимать соответствующие решения, - написал Радий Хабиров.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Путин присвоил генеральские звания силовикам
Еще восемь россиян покинули лайнер Diamond Princess
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Захарова назвала дикостью протесты в Полтаве из-за эвакуации украинцев
В Греции российских моряков приговорили к 400 годам тюрьмы
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников