В Уфе шесть человек пострадали в аварии с маршрутным автобусом

20 февраля в Уфе легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщил в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла вечером на проспекте Октября. По предварительной информации, автомобиль Vortex Estina поворачивал со второй полосы направо во дворовый проезд и в этот момент столкнулся с попутным автобусом Peugeot Boxer, который ехал по полосе для маршрутного транспорта.

За рулем легкового автомобиля был 66-летний уфимец. Он не пострадал, однако его семилетняя пассажирка попала в больницу. Кроме того, после аварии обратились к врачам пять пассажиров маршрутки.