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21.02.2020 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенники воровали деньги с банковских карт участников онлайн-лотереи

Текст: Михаил Фалалеев
Сразу в трех российских регионах орудовала группа аферистов, жертвами которых стали сотни человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что для их выявления и задержания пришлось проводить спецоперацию.

Фото: ФСБ /РИА Новости
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По словам Волк, спецоперация по задержанию подозреваемых в серии краж денег с банковских счетов проведена оперативниками МВД по Чувашской Республике совместно с коллегами из Удмуртии и Московской области при участии Росгвардии. В Подмосковье и в городе Ижевске задержаны 11 предполагаемых участников криминальной группы. По предварительным данным, за три месяца ими было похищено свыше 3 миллионов рублей, потерпевшими могут быть признаны около 200 человек.

А началось все в октябре прошлого года. когда в УМВД России по г. Чебоксары обратился гражданин, со счета которого без его ведома были списаны деньги. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ.

Вскоре полицейские выявили схему, по которой действовали злоумышленники. Данные о платежных картах, кодах доступа к ним и номерах электронных кошельков потерпевших перехватывались на различных сайтах в Сети. Узнав реквизиты, сообщники покупали на чужие деньги товары и услуги на популярном интернет-ресурсе.

Фото: vesti.ru
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Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции организовали взаимодействие со службой безопасности компании-владельца этого ресурса. Совместные усилия позволили установить одного из предполагаемых организаторов противоправной деятельности, а затем - всю цепочку лиц, вовлеченных в незаконный бизнес.

Не обошлось без инцидентов - при задержании некоторые подозреваемые оказали активное сопротивление. Так, один из них отказался открывать дверь своей квартиры в Ижевске, заблокировав ее крупногабаритной бытовой техникой. Спецназовцам пришлось брать помещение штурмом.

Сейчас двое фигурантов заключены под стражу, в отношении 9 человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжается предварительное расследование.

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