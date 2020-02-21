В Ярославле начался суд по делу о пытках в колонии

В Ярославле начался судебный процесс по самому громкому делу о пытках в колонии, по которому в качестве обвиняемых проходят 14 бывших сотрудников ФСИН. В деле 56 томов.

Чтобы разместить всех фигурантов, их родственников, участников процесса и СМИ в зале судебного заседания, Заволжский райсуду на время пришлось перебраться в здание Дзержинского райсуда, где есть подходящие помещения.

Все 14 подсудимых, обвиняемых в превышении должностных полномочий, - бывшие сотрудники Ярославской ИК-1, где был жестоко избит осужденный Евгений Макаров: видеокадры коллективной расправы над ним попали в Интернет летом 2018 года, вызвав огромный общественный резонанс и приведя к возбуждению уголовного дела. На записи больше десятка человек в форме ФСИН силой удерживают лежащего на столе человека и, сменяя друг друга, избивают его - резиновой дубинкой по пяткам, руками - по голове и телу, периодически обливая его голову и ноги водой.

Первый приговор - четыре года общего режима - по этому делу был вынесен 15 января. Участвовавший в экзекуции бывший заместитель начальника оперативного отдела ИК-1 Сергей Ефремов после задержания признал свою вину, содействовал следствию, заключил досудебном соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

"Дело четырнадцати" будет рассмотрено в общем порядке. По словам официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, в рамках предварительных слушаний были рассмотрены ходатайства некоторых защитников и подсудимых об исключении ряда доказательств, рассмотрении дела в особом порядке и в закрытом судебном заседании, а также о признании явки потерпевшего обязательной. Однако все ходатайства оставлены без удовлетворения.

10 подсудимых находятся под стражей в СИЗО, четверо - под домашним арестом. Один из фигурантов, бывший старший инспектор отдела безопасности Ярославской ИК-1 Максим Яблоков, по делу об избиении другого осужденного 17 января уже приговорен судом к трем с половиной годам колонии общего режима. Тогда его дело тоже рассматривалось в особом порядке.

По словам представителя потерпевшего Макарова Ирины Бирюковой, дела, рассмотрение которого началось в Дзержинском суде Ярославля, можно назвать беспрецедентным.

- Это первое дело в истории России, когда на скамье подсудимых такое большое количество сотрудников уголовно-исполнительной системы, в том числе два - из руководящего состава: бывший начальник ИК-1 и его заместитель, - пояснила Ирина Бирюкова.

Справка "РГ"

Всего по делам "о пытках в колонии" в Ярославле уже вынесены пять приговоров: два экс-сотрудника ФСИН получили четыре и три года реального лишения свободы и три человека приговорены к условным срокам - двое к четырем годам и один к 3,5. Кроме того, Заволжский суд Ярославля сейчас рассматривает дело в отношении двух бывших сотрудников ярославской ИК-8, обвиненных в избиении осуждённых во время режимных мероприятий в ИК-1.