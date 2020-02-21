В Смоленске полиция накрыла нелегальный винный склад

В Смоленске возбуждено уголовное дело против 33-летнего местного жителя, промышлявшего бутлегерством.

- Установлено, что мужчина приобрел в Москве, перевез и хранил на арендованном складе алкогольную продукцию без акцизных марок, намереваясь ее продать, - рассказали в УМВД по Смоленской области. Полиция изъяла на складе более семи тысячи бутылок алкоголя, в том числе 3,5 тысячи бутылок водки известного бренда.

Правоохранители отправили запрос в компанию, которой принадлежит марка, и установили, что подозреваемый не раз использовал чужой товарный знак, причинив ущерб более миллиона рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (статья 180 УК РФ).