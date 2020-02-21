Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.

"Сейсмическое событие зафиксировано в пятницу утром на глубине 51 километр. Эпицентр находился в 158 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Энергетический класс составил 14,4", - говорится в сообщении.

По данным главного управления краевого МЧС в отдельных районах столицы региона ощущались подземные толчки силой до 3-4 баллов. Пострадавших, разрушений нет.