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21.02.2020 05:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Текст: Артем Красиков

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.

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"Сейсмическое событие зафиксировано в пятницу утром на глубине 51 километр. Эпицентр находился в 158 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Энергетический класс составил 14,4", - говорится в сообщении.

По данным главного управления краевого МЧС в отдельных районах столицы региона ощущались подземные толчки силой до 3-4 баллов. Пострадавших, разрушений нет.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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