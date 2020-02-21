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21.02.2020 07:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У браконьеров в Хабаровском крае изъяли 300 туш калуги на 80 млн рублей

Текст: Артем Красиков

У браконьеров в Хабаровском крае изъяли более 300 туш калуги, занесенной в Красную книгу России, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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Преступная группа была организована в 2017 году жителем Комсомольска для добычи в реке Амур рыбы семейства осетровых, а также ее дальнейшей перевозки и продажи в Москве.

"По предварительным данным причиненный ущерб составляет более 80 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 258.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Двое участников ОПГ задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Экономика Отрасли Ресурсы Происшествия Преступления Криминал Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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