У браконьеров в Хабаровском крае изъяли 300 туш калуги на 80 млн рублей

У браконьеров в Хабаровском крае изъяли более 300 туш калуги, занесенной в Красную книгу России, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Преступная группа была организована в 2017 году жителем Комсомольска для добычи в реке Амур рыбы семейства осетровых, а также ее дальнейшей перевозки и продажи в Москве.

"По предварительным данным причиненный ущерб составляет более 80 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 258.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Двое участников ОПГ задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.