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21.02.2020 09:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дзержинске озеро вышло из берегов и затопило шоссе

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Чернореченская объездная автодорога в Дзержинске перекрыта минимум на неделю из-за скопления на проезжей части большого количества воды. Об этом сообщили в "Главном управлении автомобильных дорог" Нижегородской области.

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Дорога связывает Северное шоссе с проспектом Ленина. Причиной затопления стало вышедшее из берегов озеро, расположенное неподалеку. Уровень воды поднялся из-за оттепели на фоне промерзшего грунта.

Предварительно, участок перекрыт на семь дней. В управлении уточнили, что специалисты сейчас разрабатывают комплекс мероприятий, чтобы не допустить подобных ситуаций.

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