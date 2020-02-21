В Дзержинске озеро вышло из берегов и затопило шоссе

Чернореченская объездная автодорога в Дзержинске перекрыта минимум на неделю из-за скопления на проезжей части большого количества воды. Об этом сообщили в "Главном управлении автомобильных дорог" Нижегородской области.

Дорога связывает Северное шоссе с проспектом Ленина. Причиной затопления стало вышедшее из берегов озеро, расположенное неподалеку. Уровень воды поднялся из-за оттепели на фоне промерзшего грунта.

Предварительно, участок перекрыт на семь дней. В управлении уточнили, что специалисты сейчас разрабатывают комплекс мероприятий, чтобы не допустить подобных ситуаций.