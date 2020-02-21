В Самаре за взятку задержали высокопоставленных полицейских

В Самаре с поличным задержали начальника и замначальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" ГУ МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Об этом сообщил СУ СК России по Самарской области.

Высокопоставленные полицейские сговорились и 10 февраля 2020 года получили через посредника взятку в размере 100 тысяч рублей. Они не подозревали, что оказались в центре внимания оперативников: сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ по региону.

Взятку передавали от предпринимателя, который якобы рассчитывал на заключение госконтрактов между ФКУ и ООО на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов, а также утилизации старых автомобильных номеров. За переданную сумму начальники обещали обеспечить заключение контракта.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте.