Новости

В Сочи задержан глава Хостинского района Павел Клопотовский 12:22
Автор памятника "Вежливым людям" создаст для Крыма новый мемориал 12:19
Число зараженных COVID-19 в Южной Корее за день выросло на 100 человек 12:12
Volkswagen Tiguan получит мощную версию 12:00
Росимущество продало фирму "Мелодия" 11:59
В Саратовской области грузчик погиб в шахте лифта 11:54
На Ставрополье у мужчины изъяли арсенал антикварного оружия 11:52
На Бали найден огромный древнеримский клад 11:50
На территории "Новой Москвы" выявлено бешенство 11:48
Путин присвоил генеральские звания силовикам 11:46
Лоза прокомментировал идею отправить на "Евровидение" Тиму Белорусских 11:40
Эксперт: Алкоголизм "выходного дня" опаснее наркозависимости 11:40
Сколько тратят россияне на аренду однокомнатной квартиры 11:37
Врачи взяли под наблюдение семь вернувшихся из Китая жителей КБР 11:37
Президент повысил в звании силовиков 11:36
В Башкирии школьникам на завтрак дали творожные сырки с плесенью 11:33
Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада" 11:16
На Кубани многодетная мать погибла в ДТП, трое ее детей ранены 11:09
Хакеры обманули Tesla при помощи куска изоленты 11:04
В России снизились цены на авиабилеты 11:01
Белорусские летающие гранатометы показали на видео 10:56
Фото: во втором сезоне "Ведьмака" появятся эльфы-партизаны 10:52
Сбежавшую из-под коронавирусного карантина петербурженку признали здоровой 10:40
В Тюмени онкобольному сделали новую челюсть из кости голени 10:35
На Масленицу Москву украсят более 200 декоративных конструкций 10:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Тест "РГ": Угадайте значение слов из Толкового словаря Даля
Тест "РГ": Угадайте значение слов из Толкового словаря Даля
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
21.02.2020 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области грузчик погиб в шахте лифта

Текст: Алексей Юхтанов (Саратов)

В городе Балаково Саратовской области в понедельник, 20 февраля, произошел несчастный случай. Мужчина, доставлявший груз в квартиру на 12 этаже дома на улице Академика Жука, упал в шахту лифта и погиб, сообщает СК по Саратовской области.

54-летний местный житель поднимался в лифте на 12 этаж дома вместе с крупногабаритной столешницей, обвязанной тросом. Одну из петель троса он набросил на себя. Таким образом, мужчина оказался привязан к грузу, который нес.

В Перми мужчина упал в шахту лифта

Когда он вышел из лифта, один конец троса остался внутри кабины. Этого пострадавший не заметил. Двери лифта закрылись, кабина поехала вниз. Тросом мужчину стало притягивать к дверям лифта, сбросить его с себя он не успел. Когда пострадавшего прижало к дверцам лифта, ролик одной из створок соскочил в нижней части. Образовался проем, через который мужчина упал на крышу кабины, остановившейся на десятом этаже.

"Присутствовавшие рядом люди вызвали бригаду скорой помощи, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сообщили в следкоме.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Путин присвоил генеральские звания силовикам
Еще восемь россиян покинули лайнер Diamond Princess
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Захарова назвала дикостью протесты в Полтаве из-за эвакуации украинцев
В Греции российских моряков приговорили к 400 годам тюрьмы
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников