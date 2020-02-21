В Саратовской области грузчик погиб в шахте лифта

В городе Балаково Саратовской области в понедельник, 20 февраля, произошел несчастный случай. Мужчина, доставлявший груз в квартиру на 12 этаже дома на улице Академика Жука, упал в шахту лифта и погиб, сообщает СК по Саратовской области.

54-летний местный житель поднимался в лифте на 12 этаж дома вместе с крупногабаритной столешницей, обвязанной тросом. Одну из петель троса он набросил на себя. Таким образом, мужчина оказался привязан к грузу, который нес.

Когда он вышел из лифта, один конец троса остался внутри кабины. Этого пострадавший не заметил. Двери лифта закрылись, кабина поехала вниз. Тросом мужчину стало притягивать к дверям лифта, сбросить его с себя он не успел. Когда пострадавшего прижало к дверцам лифта, ролик одной из створок соскочил в нижней части. Образовался проем, через который мужчина упал на крышу кабины, остановившейся на десятом этаже.

"Присутствовавшие рядом люди вызвали бригаду скорой помощи, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сообщили в следкоме.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.