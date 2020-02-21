Новости

Минск сохраняет большой интерес к контактам с регионами России 13:48
В Липецке стартовал международный инженерный чемпионат CASE-IN 13:47
В Москве погода побила температурный рекорд 13:39
Вышел первый трейлер сериала "Магомаев" 13:36
Эксперт: Хакеры взламывают внутреннюю сеть банка за пять дней 13:35
Приставы нашли белгородца с долгом 14 миллиардов рублей 13:31
36 лет назад умер Михаил Шолохов: Как вспоминают писателя сегодня 13:30
У педагогов русских школ за рубежом появилась своя библиотека 13:29
Найденные на Урале кости помогут раскрыть тайну вымирания пещерного медведя 13:22
Тематический поезд к 75-летию Великой Победы запустили в московском метро 13:20
Актер Николай Тонский найден мертвым в своей квартире 13:16
В Германии назвали нападение в Ханау терактом на почве расизма 13:10
Пролетевший в Карелии метеорит не был опасным для жителей 13:09
Генетики опровергли популярные теории о том, что влияет на пол ребенка 13:06
Норвежский лыжник заявил, что Большунову в масс-старте помог снегоход 13:04
Видео: на заправке из-за рассеянности одного водителя пострадал другой 13:00
В Омске семерых учениц госпитализировали со школьного праздника 12:57
Лукашенко заявил о совместном с РФ участии в сооружении АЭС в Египте 12:56
Найдены роскошные 1500-летние гробницы эпохи Меровингов 12:55
В Болгарии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии 12:51
Путин обсудил с Лукашенко вопросы энергетики 12:50
Рязанский рабочий погиб в центрифуге для зерна 12:45
В Татарстане задержаны радикалы, планировавшие выехать в Сирию 12:43
Эксперты оценили идею повысить налоги на старые автомобили 12:40
В Осетии экс-прокурору предъявили обвинение в убийстве жены 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Тест "РГ": Угадайте значение слов из Толкового словаря Даля
Тест "РГ": Угадайте значение слов из Толкового словаря Даля
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
21.02.2020 12:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане задержаны радикалы, планировавшие выехать в Сирию

Текст: Олег Корякин

В Татарстане задержали лидера и двух членов ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
В Москве разоблачена деятельность ячейки религиозных экстремистов

Операцию провели совместно республиканские структуры ФСБ, МВД и Росгвардии.

При обыске по четырем адресам изъяли религиозную литературу джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации.

По данным УФСБ России по РТ, члены группы планировали совершить тяжкие преступления, чтобы получить средства для отъезда в Сирию.

Собраны доказательства, что они сформировали на территории Татарстана ячейку экстремистского религиозного объединения из трех граждан России и одного гражданина Украины.

Следственный отдел Управления ФСБ России по РТ возбудил уголовное дело в отношении трех членов группы по статье 282.2 УЛ РФ ("Организации деятельности экстремистского сообщества").

Оперативно-розыскные мероприятия и следствие продолжаются.

Происшествия Терроризм Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Путин объяснил русофобию украинских элит
Еще восемь россиян покинули лайнер Diamond Princess
Путин присвоил генеральские звания силовикам
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Захарова назвала дикостью протесты в Полтаве из-за эвакуации украинцев
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников