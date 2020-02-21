В Татарстане задержаны радикалы, планировавшие выехать в Сирию

В Татарстане задержали лидера и двух членов ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Об этом сообщает ТАСС.

Операцию провели совместно республиканские структуры ФСБ, МВД и Росгвардии.

При обыске по четырем адресам изъяли религиозную литературу джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации.

По данным УФСБ России по РТ, члены группы планировали совершить тяжкие преступления, чтобы получить средства для отъезда в Сирию.

Собраны доказательства, что они сформировали на территории Татарстана ячейку экстремистского религиозного объединения из трех граждан России и одного гражданина Украины.

Следственный отдел Управления ФСБ России по РТ возбудил уголовное дело в отношении трех членов группы по статье 282.2 УЛ РФ ("Организации деятельности экстремистского сообщества").

Оперативно-розыскные мероприятия и следствие продолжаются.