На Ставрополье у мужчины изъяли арсенал антикварного оружия

В Ставропольском крае сотрудники полиции нашли у мужчины целый арсенал антикварного огнестрельного и холодного оружия. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главка МВД России по региону.

Схрон местный житель прятал у себя дома в селе Кугульта Грачевского района. При обыске у него нашли несколько единиц оружия, которые были изготовлены еще в начале прошлого века. Среди них оказались винтовка и карабин "Мосина", винтовка "Маузер", стартовый пистолет "Шпагина", в конструкцию которого добавили самодельный ствол для стрельбы самодельными патронами, а также охотничье ружье, порох, и запчасти к огнестрелу.

- Кроме того, у мужчины изъято свыше 150 патронов разного калибра и холодное клинковое оружие - кавалерийская шашка, - заявили в полиции.

Как выяснили эксперты, большая часть изъятого пригодна для стрельбы. Владелец арсенала в момент задержания пояснил, что часть из этого он нашел сам, а что-то досталось ему от покойного деда.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), части первой статьи 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия") и части первой статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").