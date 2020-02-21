На Ставрополье нарушитель ПДД за два года собрал 180 штрафов

В Ставропольском крае сотрудники полиции поймали пьяного водителя, у которого оказалось 180 штрафов за превышение скорости. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Остановили злостного нарушителя в Грачевском районе. У 28-ленего местного жителя были явные признаки опьянения. Проходить процедуру освидетельствования на месте он отказался,но в медицинское учреждение поехал. Там и установили, что молодой человек выпил незадолго до того, как сесть за руль.

Когда его проверили по базам данных, выяснилось, что парень за последние два года 180 раз получал штрафы за превышение скорости. А в 2010 и 2013 годах его уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение.

- Ни одного штрафа не оплатил, а сумма набежала весьма внушительная - более 160 тысяч рублей, - рассказали в краевом управлении ГИБДД.

По каждому неуплаченному в установленные законом сроки были составлены новые материалы. Их направили в Мировой суд Грачевского района. Нарушитель может быть оштрафован на сумму от 200 тысяч рублей. Кроме того, за вождение в пьяном виде ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобиль на срок от полутора до двух лет.