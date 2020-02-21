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21.02.2020 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье нарушитель ПДД за два года собрал 180 штрафов

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ставропольском крае сотрудники полиции поймали пьяного водителя, у которого оказалось 180 штрафов за превышение скорости. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Остановили злостного нарушителя в Грачевском районе. У 28-ленего местного жителя были явные признаки опьянения. Проходить процедуру освидетельствования на месте он отказался,но в медицинское учреждение поехал. Там и установили, что молодой человек выпил незадолго до того, как сесть за руль.

Фото: iStock
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Когда его проверили по базам данных, выяснилось, что парень за последние два года 180 раз получал штрафы за превышение скорости. А в 2010 и 2013 годах его уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение.

- Ни одного штрафа не оплатил, а сумма набежала весьма внушительная - более 160 тысяч рублей, - рассказали в краевом управлении ГИБДД.

По каждому неуплаченному в установленные законом сроки были составлены новые материалы. Их направили в Мировой суд Грачевского района. Нарушитель может быть оштрафован на сумму от 200 тысяч рублей. Кроме того, за вождение в пьяном виде ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобиль на срок от полутора до двух лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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