На Ставрополье пять школьников отравились неизвестным веществом

В Ставропольском крае пятеро детей отравились неизвестным веществом. Произошло это во время уроков в школе, сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения региона.

Инцидент случился в поселке Демино Шпаковского района, расположенного в нескольких километрах от краевой столицы. В дежурную диспетчерскую службу в 10.37 поступил звонок из школы № 18. Сообщалось, что нескольким школьникам стало плохо.

- Поводом к вызову стало подозрение на отравление неизвестным веществом пятерых подростков. На место происшествия выехали бригады скорой медицинской помощи из Михайловска и Ставрополя, - заявили в минздраве края.

Всех детей осмотрели медики. Симптомы у них были схожими - головная боль, головокружение и повышенное давление. В реанимации и интенсивной терапии никто из них не нуждался. "Состояние расценивалось как среднетяжелое и удовлетворительное", - добавили в ведомстве.

Двоих подростков все же госпитализировали в больницу Ставрополя. По имеющимся данным, их жизни ничто не угрожает.

Сейчас выясняется, чем именно отравились школьники.