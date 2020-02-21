Бывшего вице-губернатора Новгородской области отправили в колонию

Новгородский районный суд в пятницу вынес приговор бывшему первому заместителю губернатора региона Борису Воронцову. Он получил семь лет лишения свободы, подтвердили "РГ" в суде.

Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Он свою вину признал и активно сотрудничал со следствием.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области, бывший первый вице-губернатор исказил отчетность собственной фирмы и с помощью управляющего одним из банков открыл кредитную линию на 255 миллионов рублей. Как считает следствие, возвращать деньги он не собирался, а потратил по своему усмотрению. В его деле есть и другие подобные финансовые мошенничества.

Задержали Бориса Воронцова в ноябре 2018 года. К этому времени он уже жил и работал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Прокурор просил для него 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей. Суд приговорил экс-чиновника к семи годам и штрафу в три миллиона. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.