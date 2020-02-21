В Петербурге на заводе рабочего насмерть задавило противовесом лифта

На петербургском Кировском заводе произошел несчастный случай. Рабочего насмерть задавило противовесом грузового лифта.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о произошедшем поступило в 10.38. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть рабочего.

Известно, что все случилось в неиспользуемом цеху Кировского завода во время демонтажа конструкций лифта. По неофициальной информации, погибший не являлся сотрудником завода, а работал в подрядной организации.

Пресс-служба Кировского завода пока не прокомментировала произошедшее.