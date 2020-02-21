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21.02.2020 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге на заводе рабочего насмерть задавило противовесом лифта

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

На петербургском Кировском заводе произошел несчастный случай. Рабочего насмерть задавило противовесом грузового лифта.

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Как рассказали корреспонденту "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о произошедшем поступило в 10.38. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть рабочего.

Известно, что все случилось в неиспользуемом цеху Кировского завода во время демонтажа конструкций лифта. По неофициальной информации, погибший не являлся сотрудником завода, а работал в подрядной организации.

Пресс-служба Кировского завода пока не прокомментировала произошедшее.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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