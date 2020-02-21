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21.02.2020 16:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замминистра Мурманской области задержан за взятку

Текст: Алексей Михайлов

Заместитель министра имущественных отношений Мурманской области задержан за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

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По версии следствия, чиновник дал заведомо незаконные указания своим подчиненным из "Центра технической инвентаризации и пространственных данных" продать по заниженной стоимости здание, стоящее на балансе учреждения. Оно стоило 6 миллионов рублей, но подозреваемый приказал продать недвижимость его знакомому за сумму не более 1,1 миллиона рублей.

- За совершение незаконных действий злоумышленник 19 февраля 2020 года получил незаконное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Мурманской области в отношении замминистра возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия).

Задержание состоялось благодаря совместной работе с оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке бойцов ОМОН "Медведь" регионального управления Росгвардии.

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Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

- Чистота рядов чиновников - один из наших главных приоритетов. С одной стороны, она достигается за счет максимальной прозрачности и регламентированности процедур, с другой стороны - за счет работы правоохранительных органов и нашего нового органа власти в структуре правительства Мурманской области - управления по реализации антикоррупционной политики. Я благодарен сотрудникам органов внутренних дел и Следственного комитета за четкую и слаженную работу, а главное - за принципиальную позицию. Управление по реализации антикоррупционной политики тесно сотрудничает с правоохранительными органами, - прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

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