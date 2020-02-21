На Кубани грузовик протаранил аптеку после ДТП

В поселке Ильском Северского района Кубани КамАЗ столкнулся с легковой машиной Hyundai, после чего на полном ходу врезался в здание аптеки.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ЧП произошло в 06.53 в поселке Ильском, расположенном прямо на оживленной трассе Краснодар - Новороссийск, на пересечении улиц Мира и Первомайской. По данным правоохранителей, водитель КамАЗа превысил скорость и, проигнорировав запрещающий свет светофора, столкнулся с автомобилем.

От удара самосвал отбросило сначала на линию электропередачи, после чего он на полном ходу въехал в аптеку - здание практически полностью разрушено.

Медицинское освидетельствование виновника ДТП показало, что он был трезв.