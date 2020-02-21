На Кубани многодетная мать погибла в ДТП, трое ее детей ранены

На Кубани рядом с поселком Верхнебаканский в ДТП погибла 35-летняя многодетная мать, а трое ее детей - четырех, 13 и 14 лет - получили различные травмы и были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД.

Автокатастрофа произошла накануне на трассе А-146 Краснодар - поселок Верхнебаканский.

"48-летний водитель Nissan Qashqai выехал на закруглении дороги на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Kalina, в котором ехала многодетная мать с детьми", - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

Машины столкнулись лоб в лоб, и удар получился такой силы, что у обоих автомобилей оказалась полностью смята передняя часть.

Женщина скончалась на месте ДТП, а детей госпитализировали с травмами. По сообщению врачей, четырехлетний ребенок находится в тяжелом состоянии, 13- и 14-летние дети получили травмы, но их жизни ничего не угрожает. Известно, что все они были пристегнуты в машине ремнями безопасности.

Водитель Nissan Qashqai также пострадал в результате ДТП и находится в реанимации. Против него возбуждено уголовное дело.