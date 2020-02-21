У крымского фермера от голода умерли 30 коров

В одном из крестьянских фермерских хозяйств Ленинского района Крыма скончались сразу 30 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Причиной гибели сельскохозяйственных животных стала не инфекционная вспышка, а дефицит кормов. Ведь даже в условиях свободного выпаса буренки не могли пощипать сухостой или зеленую траву.

- Засушливый период на территории полуострова не позволил хозяйству заготовить достаточный объем кормов для животных, - уточнил председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов. - Из-за катастрофической нехватки кормов животные были сильно истощены.

Изначально в Госкомитет по ветеринарии поступила информации о гибели одной коровы. Чтобы удостовериться в отсутствии эпизоотических угроз, в КФК была направлена оперативная группа из ветеринаров, которая обнаружила еще 30 голов павших животных. Были отобраны пробы для исследований, которые направили в ветеринарную лабораторию и в лабораторию подведомственную Роспотребнадзору. Также в село выехала специализированная техника для уничтожения павших животных и дезинфекции места их обнаружения.