В Сочи учитель на уроке применил физическую силу к школьнику

В Лазаревском районе Сочи организована проверка по информации о применении насилия учителя над несовершеннолетними учениками одной из школ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.

"В СМИ опубликовали видеозапись, на которой изображено, как педагог одной из школ поселка Лазаревское во время урока повышает голос на вошедшего в класс ученика, грубо понуждая его передать дневник, - говорится в сообщении. - Кроме того, в видеоролике имеется изображение, на котором к одному из несовершеннолетних школьников мужчиной применяется физическая сила".

В рамках проверки будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий учителя и дана оценка действиям работников учебного заведения. После проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, инцидент произошел 19 февраля.

"На классном часе между учащимся и учителем математики произошел конфликт, - сообщили в мэрии. - Учитель вступился за свою коллегу, которую двое подростков довели до слез на предыдущем уроке. Он позволил себе повысить тон голоса и применил физическую силу в отношении одного из учеников".

Накануне сотрудники управления по образованию и науке, администрация школы, учитель и полицейские встретились с родителями учащегося. Педагог принес публичное извинение семье.

Проводится служебное расследование. Ситуация находится на контроле у прокуратуры города.