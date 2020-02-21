В Сочи задержан глава Хостинского района Павел Клопотовский

Главу Хостинского района Сочи Павла Клопотовского задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой источник информагентства отметил, что глава района задержан "по подозрению в совершении должностного преступления коррупционной направленности".

В пресс-службе ГУ МВД России по краю заявили, что этим делом занимается "другое ведомство".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе краевого СУ СК России, сейчас они занимаются выяснением обстоятельств, официальная информация будет позже.

В администрации Сочи не опровергают эту информацию, но пока и не комментируют.

Как заявили корреспонденту "РГ" в районной администрации, сейчас обязанности главы Хостинского района исполняет Иван Савин, ранее курировавщий там же вопросы организационно-аналитической и кадровой службы. Та же информация значится и на официальном сайте администрации муниципалитета.

- Уже вчера Павла Клопотовского не было на рабочем месте, о причинах неизвестно, - сказали в приемной главы администрации Хостинского района.

Павел Клопотовский работал в администрации Хостинского района Сочи более десяти лет. Сначала был главой, затем стал заместителем, вице-мэром по вопросам ЖКХ, а затем снова руководителем района.