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21.02.2020 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске выявили сговор стоматологов о платной анестезии

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Челябинским УФАС подготовлено предписание о прекращении согласованных действий стоматологов по взиманию платы за анестезию. Как показало проведенное расследование, 23 стоматологических клиники Челябинска навязывали своим пациентам платную анестезию, предлагая выбрать качественный анестетик, взамен бесплатного, сообщили в антимонопольной службе.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Установлено, что 23 стоматологических учреждения Челябинска заключили соглашение о разделе товарного рынка по ассортименту применения местной анестезии, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Анестезия "лидокаином" предлагалась пациентам бесплатно. За применение "артикаина", "артикаина+эпинефрина" и "мепивакаина" пациентам предлагалось доплатить от 110 до 400 рублей.

Изучив законодательство о здравоохранении, в ведомстве пришли к выводу о том, что стоматологические услуги в рамках ОМС должны оказываться пациентам бесплатно вне зависимости от применения того или иного препарата.

Эту же точку зрения разделили надзорные ведомства в сфере здравоохранения - Росздравнадзор и ФОМС. Представители последнего сообщили, что "при оказании первичной медико-санитарной специализированной стоматологической помощи по обязательному медицинскому страхованию в амбулаторных условиях могут применяться все местноанестизирующие лекарственные препараты, внесенные в Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения".

Кроме того, как пояснили в территориальном управлении фонда обязательного медицинского страхования, перечнями ОМС не предусматривается получение помощи на условиях софинансирования, когда пациенты оплачивают отдельные медицинские услуги или лекарственных препараты. Вся помощь застрахованным лицам должна оказываться бесплатно.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- Тариф на оплату стоматологических услуг по полису ОМС является усредненным, - пояснили в надзорных ведомствах. - Это позволяет медучреждениям применять не только "лидокаин", но и иные анестетики.

В решении о сговоре на рынке стоматологической помощи УФАС указало, что в застрахованные пациенты имеют право на получение бесплатной стоматологической помощи, включающей в себя местную анестезию препаратами "артикаин", "артикаин+эпинефрин", "мепивакаин" (торговые наименования ультракаин, убистезин, альфакаин, септанест и т.п.).

В отношении всех 23 трех участников антиконкурентного соглашения будут возбуждены административные дела. Им грозит наказание в виде крупных оборотных штрафов, отметили в ведомстве.

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