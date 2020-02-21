На Урале суд отправил в больницу детей с подозрением на коронавирус

В Екатеринбурге Кировский районный суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора о принудительной госпитализации двух детей с подозрением на коронавирус.

Семья вернулась в Екатеринбург из Саньи (КНР) 2 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Свердловского областного суда. 13 февраля из больницы, к которой прикреплена четырехлетняя девочка, поступило сообщение о том, что у ребенка есть симптомы ОРВИ. Мать запретила брать у дочери анализы и отказалась от госпитализации. После этого региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с двумя исками к матери о том, что нужно обследовать двоих ее детей.

- Исполнение решения лежит на Роспотребнадзоре и отделе полиции, - говорится в сообщении.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного суда, в Чкаловском районе сегодня рассматривается иск к женщине, которая летела в самолете Москва - Екатеринбург с мужчиной, которого госпитализировали с подозрением на болезнь. Она отказалась от медицинского наблюдения и пребывания дома под предлогом того, что ей нужно лететь заграницу.