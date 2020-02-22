Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner

Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.

В сообщении в Twitter говорится, что "Starliner использует блок преобразования питания, поставляемый ЗАО "Орбита" в Воронеже, который позволяет получать при стыковке электропитание с МКС.

Российские партнеры пояснили, что преобразователь применяется на МКС уже 20 лет. Для использования в космическом корабле Starliner масса прибора была уменьшена, а выбрали его благодаря надежности.

Напомним, в США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли Crew Dragon компанией SpaceX, а также Starliner - компанией Boeing.

В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner. Однако по техническим причинам его стыковку с МКС отменили. В январе 2020 года компания Boeing сообщила, что НАСА изучает возможность повторного беспилотного полета Starliner. На эти цели выделено 410 миллионов долларов.