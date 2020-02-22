Более 20 пассажиров покинули Diamond Princess без проверки на коронавирус

В Японии 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег без сдачи анализов на коронавирус COVID-19, сообщает газета "Йомиури симбун" со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

Эти люди покинули судно в период с 19 по 20 февраля после решения японских властей завершить карантинные мероприятия на корабле. Как оказалось, в последний раз они проходили тесты на коронавирус до 5 февраля, то есть до начала карантина на лайнере.

Сотрудники японского здравоохранительного ведомства связались с пассажирами и попросили их находиться дома до проведения необходимых анализов. Речь идет о 19 японцах и 4 иностранных гражданах. По словам министра Кацунобу Като, японские власти намерены выяснить причину ошибки, чтобы впредь не допустить ее повторения.

В общей сложности коронавирус был выявлен у 634 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, двое из которых скончались. В целом на японской территории зарегистрировано 769 случаев инфицирования. Заболевшие обнаружены в шестнадцати из 47 регионов островного государства.

Накануне обстановку с распространением коронавируса на лайнере Diamond Princess прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как мы понимаем, ситуация далека от оптимистичной, за 14 дней карантина число инфицированных возросло в 60 раз", - заявила она в ходе брифинга.