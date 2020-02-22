Большунов снова упал в полуфинале "Ски Тура"

Норвежец Йоханнес Клебо снова стал победителем спринта в рамках многодневной гонки "Ски Тур". Лидер общего зачета Александр Большунов не вышел в финал после падения в полуфинале.

В итоге норвежские лыжники заняли все три места на пьедестале почета в спринте на этапе многодневной гонки "Ски Тур", проходящей в рамках Кубка мира. Победил Йоханнес Клебо, второй результат у Пола Голдберга, третьим стал Эрик Вальнес.

Лидер общего зачета Кубка мира и "Ски Тура" Александр Большунов в очередной раз не сумел пробиться в финал. Как и в предыдущей гонке, он снова упал в полуфинале. Но на этот раз инициатором падения стал сам россиянин, и обошлось без помощи соперников.

Несмотря на эту неудачу, россиянин продолжает уверенно лидировать в общем зачете "Ски Тура", опережая Голдберга более, чем на минуту. 23 февраля состоится заключительная гонки этой многодневки.