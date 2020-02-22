Джонни Депп представил на "Берлинале" фильм "Минамата"

Одна из самых ярких звезд 70-го юбилейного "Берлинале", который проходит в эти дни в немецкой столице - голливудская знаменитость Джонни Депп. Он, как и другой суперизвестный актер Бил Найи, приехали на фестиваль в составе съемочной группы фильма "Минамата" (Minamata). Картина вошла в программу Cпециальных показов Berlinale Special.

Джонни Депп, а значит и вся группа картины, опоздали на полчаса и на конференцию, и на вечернюю премьеру, которая прошла в знаменитом зале Фридриштадтпалас. Здание брали буквально штурмом. Но опоздание Деппа лишь раззадорило фанатов. На зал в ожидании Деппа было смотреть чуть ли не интереснее, чем на саму звезду. Картину и группу представил лично один из новых директоров Берлинале Карло Шатриан.

Фильм рассказывает об известном фотографе - в этой роли Депп, и ему к лицу и кучерявые короткие волосы, и возрастной грим. Билл Найи играет его издателя - руководителя крупной редакции, "по совместительству" старого друга. Фотограф отправляется в японскую деревушку Минамата, в которой происходят странные вещи...

Кстати

В этом году на юбилейном фестивале немало звезд. Это и Кейт Бланшетт, и Хиллари Клинтон, которая приедет представлять документальный сериал о себе, и Ларс Айдингер. А также - Ульрике Оттингер, Валеска Гризенбах, Вим Вендерс, Нина Хосс, Альбер Серра, Том Тыквер и другие.