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22.02.2020 10:37
Рубрика: Культура

Джонни Депп представил на "Берлинале" фильм "Минамата"

Текст: Сусанна Альперина

Одна из самых ярких звезд 70-го юбилейного "Берлинале", который проходит в эти дни в немецкой столице - голливудская знаменитость Джонни Депп. Он, как и другой суперизвестный актер Бил Найи, приехали на фестиваль в составе съемочной группы фильма "Минамата" (Minamata). Картина вошла в программу Cпециальных показов Berlinale Special.

Джонни Депп, а значит и вся группа картины, опоздали на полчаса и на конференцию, и на вечернюю премьеру, которая прошла в знаменитом зале Фридриштадтпалас. Здание брали буквально штурмом. Но опоздание Деппа лишь раззадорило фанатов. На зал в ожидании Деппа было смотреть чуть ли не интереснее, чем на саму звезду. Картину и группу представил лично один из новых директоров Берлинале Карло Шатриан.

Фото: © micro_scope
Фильм открытия Берлинале представил женский взгляд на мир

Фильм рассказывает об известном фотографе - в этой роли Депп, и ему к лицу и кучерявые короткие волосы, и возрастной грим. Билл Найи играет его издателя - руководителя крупной редакции, "по совместительству" старого друга. Фотограф отправляется в японскую деревушку Минамата, в которой происходят странные вещи...

Кстати

В этом году на юбилейном фестивале немало звезд. Это и Кейт Бланшетт, и Хиллари Клинтон, которая приедет представлять документальный сериал о себе, и Ларс Айдингер. А также - Ульрике Оттингер, Валеска Гризенбах, Вим Вендерс, Нина Хосс, Альбер Серра, Том Тыквер и другие.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 70-й Берлинский кинофестиваль РГ-Видео

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