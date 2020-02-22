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22.02.2020 12:49
Рубрика: В мире

Эффект коронавируса: на Миланскую неделю моды не приехали китайцы

Текст: Нива Миракян (Рим)

В связи со вспышкой коронавируса в этом году китайские байеры, журналисты и другие представители фэшн-индустрии из Поднебесной вынуждены пропустить одно из самых важных событий в мире моды - Миланскую неделю моды (18-24 февраля).

Фото: EPA
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Китай является в настоящий момент одним из ключевых рынков сбыта для Италии, а также главным производителем, с которым активно сотрудничают местные именитые бренды. Для того, чтобы хоть как-то восполнить отсутствие китайских партнеров, миланская палата моды инициировала кампанию "Китай, мы с тобой". Благодаря высоким технологиям, китайские коллеги смогут в режиме реального времени смотреть все показы, интервью, наблюдать за бэкстейджем и взаимодействовать с коллегами, находящимися в Милане.

Накануне стало известно, что знаменитые модные дома Gucci и Versace были вынуждены закрыть свои магазины в Китае. По предварительным данным, из-за вспышки коронавируса в ближайшие полгода итальянская модная индустрия может потерять около 230 миллионов евро.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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