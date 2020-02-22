Геологи обнаружили в Индии рекордные запасы золота

На севере страны обнаружен рудник с запасом свыше 3 тысяч тонн, что в пять раз превышает золотой запас страны. Сейчас он оценивается в 620 тонн, сообщает информагентство Reuters.

По оценкам экспертов, при успешной эксплуатации рудника страна сможет удовлетворить свои потребности в золоте, которые составляют около 840 тонн в год. В Индии хорошо развита промышленность по изготовлению золотых украшений. В настоящее время добывается две-три тонны золота в год, в этой связи драгоценный металл ввозится из-за рубежа.

Аналитики полагают, что при подтверждении запасов разведанного рудника Индия может претендовать на лидирующие позиции в мире по золотому запасу. У США золотой запас исчисляется в 8,1 тысячу тонн, на втором месте Германия - 3,4 тысячи тонн.