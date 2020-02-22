Химики доказали неэффективность проветривания помещений

Загрязнение воздуха в комнатах или производственных помещениях не исчезает после проветривания. К такому выводу пришли ученые из Торонтского университета.

Во время интенсивного проветривания пыль со всеми вредными микрочастицами не вылетит из окна вместе с потоком воздуха, а лишь осядет на стенах и предметах мебели, а потом вновь поднимется в воздух. Так что эффект от проветривания будет лишь кратковременным, считают ученые.

Для своих опытов они отобрали 19 самых распространенных в домах летучих химических веществ, наиболее вредных для здоровья. Начиная от карбоновых кислот, образующихся в воздухе при приготовлении пищи, и заканчивая октановой кислотой, содержащейся в молоке и пальмовом масле, а также аммиака, входящего в состав некоторых чистящих или косметических средств.

В эксперименте участвовали несколько человек, которые занимались разнообразной домашней работой - готовили еду, стирали, убирали. После этого ученые сделали замеры воздуха на наличие искомых 19 веществ. На втором этапе они проветрили помещение, открыв окна и двери на 30 минут, и снова замерили состав воздуха.

Результат оказался неожиданным: даже длительное проветривание не способствовало очищению воздуха, достаточно быстро уровень вредных химических веществ стал таким же, как до притока свежего воздуха.

"Непосредственно после проветривания концентрация всех 19 веществ падала. Но стоило закрыть окна и двери, как через 55 минут - а в некоторых случаях и через восемь минут - их уровень становился прежним", - такой вывод опубликован в издании Science Advances.

Таким образом, все поверхности в помещении - шторы, мебель, полы, посуда и все остальное - становятся для летучих химических веществ своеобразными резервуарами, которые удерживают, а затем высвобождают химические вещества в наших домах.

На фоне того, что современные дома становятся все более герметичными, качество воздуха внутри них становится все хуже. Выход в том, чтобы еще при строительстве предусматривать механические системы вентиляции. Либо проветривать помещения как можно чаще.