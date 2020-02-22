Итальянская полиция назвала причины обысков у Логинова

Представители итальянской полиции объяснили причины обыска у российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Утренний визит представителей правоохранительных органов в отель, где проживает сборная России по биатлону, был санкционирован прокуратурой Больцано.
Как сообщил ТАСС представитель Корпуса карабинеров, обыск проводили сотрудники подразделения карабинеров по охране здоровья, подозревающиt одного из спортсменов и его тренера в допинге. Как мы понимаем, речь идет об Александре Логинове и Александре Касперовиче.
"Следственные действия еще продолжаются", - сказал представитель Корпуса карабинеров.
В 2018 году в Италии было ужесточено наказание за употребление запрещенных препаратов.