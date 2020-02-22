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Кабмин поддержал запрет на возбуждение дел о сбыте наркотиков без факта их передачи 09:55
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22.02.2020 09:55
Рубрика: Власть

Кабмин поддержал запрет на возбуждение дел о сбыте наркотиков без факта их передачи

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство одобрило поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые должны исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков при отсутствии самого наркотика, а также сведений об обстоятельствах их сбыта.

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Законопроект рассматривался на заседании кабинета министров 20 февраля. Он предлагает дополнить статью 146 УПК нормой, запрещающей возбуждение уголовных дел о сбыте по 1 и 4 частям статьи 228 Уголовного кодекса при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам.

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