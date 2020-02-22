Кириенко рассказал о победителях конкурса президентских грантов

Более 1 миллиарда рублей получат проекты, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Всего по итогам первого в 2020 году конкурса президентских грантов больше двух тысяч некоммерческих организаций получили более 4 миллиардов рублей. На конкурс поступили 9308 проектов от 7946 НКО.

"В этот раз у нас значимое количество проектов - это проекты, посвященные исторической памяти, что не удивительно в Год памяти и славы и 75-летия великой Победы. Всего у нас более миллиарда рублей выделены на поддержку таких проектов, около 500 проектов поддержаны", - рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко журналистам по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурса президентских грантов.

Он также подчеркнул, что проект по организации памятных мероприятий, приуроченных к 22 июня 1941 года - дню начала Великой Отечественной войны - получил один из самых больших грантов в этом конкурсе. Как уточнили в Фонде президентских грантов, он составил 70 миллионов рублей. На первое место по размеру полученного гранта вышел проект "Федеральный конкурс кинодебютов "Региональное кино России": он получил 80 миллионов рублей.

Один из самых маленьких грантов составил порядка 63 тысяч рублей и был выделен на проект школьников-волонтеров из Кемерово, которые будут посещать ветеранов и создавать альбомы памяти для каждого из них.

В пресс-службе Фонда президентских грантов также отметили, что по количеству проектов-победителей и сумме грантов первое место получило направление "Сохранение исторической памяти".

Важно, что НКО-победители намерены привлечь в общей сложности около 3,7 млрд рублей для софинансирования своих проектов, добавил Кириенко. По его словам, все выигравшие в конкурсе смогут получить деньги "в ближайшие дни".

Он также напомнил, что общая сумма поддержки некоммерческих организаций (НКО) за три года составила более 44 млрд рублей.

"Через месяц будет ровно три года с момента формирования Фонда президентских грантов. За это время мы провели семь конкурсов, по итогам которых НКО выделено 26 млрд рублей, а еще 18 млрд рублей они привлекли в качестве софинансирования", - отметил Кириенко.

Второй в 2020 году конкурс президентских грантов стартует уже 26 февраля.