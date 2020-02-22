Криштиану Роналду забил в тысячном матче в карьере

В матче 25-го тура чемпионата Италии СПАЛ - "Ювентус" португалец Криштиану Роналду провел тысячный матч в профессиональной карьере и сумел забить в нем.

В субботу один из лучших футболистов современности португалец Криштиану Роналду отметил юбилей. Вечно молодой португалец вышел в стартовом составе в гостевом матче против аутсайдера серии А команды СПАЛ. Этот матч стал для него тысячным в карьере.

И португалец сумел порадовать себя в этот день. На 39-й минуте встречи португалец открыл счет в матче, забив 725 гол. При этом за "Юве" Роналду провел всего лишь 73-й матч. Почти половину матчей в карьере - 438, португалец провел в составе мадридского "Реала".

Что касается матча против СПАЛ, то он завершился победой туринцев - 2:1. Автором второго гола стал Арон Рэмзи. У проигравших с пенальти отличился Андреа Петанья.

После этой победы в активе "Ювентуса" стало 60 очков и по итогам этого тура он гарантированно сохранит лидерство в турнирной таблице, опережая на 4 очка "Лацио", который провел на матч меньше.