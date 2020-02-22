Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

Олицетворением мощи и силы суверенного государства охарактеризовал Вооруженные силы Беларуси главнокомандующий и президент страны. Александр Лукашенко направил сегодня поздравление военнослужащим и всем согражданам с Днем защитников Отечества, который отмечается в республике 23 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

В год 75-летия Великой Победы, говорится в тексте приветственного адреса, "мы чтим память офицеров и солдат, отдавших жизнь во имя будущего своего народа. Склоняем голову перед теми, кто пал в бою, исполняя интернациональный долг. Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках, и кто сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле".

Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, выразил убеждение Лукашенко, мужество и героизм воинов-интернационалистов, стремление военнослужащих действующей армии продолжить славные традиции старших поколений являются достойным ориентиром и примером истинного патриотизма для белорусской молодежи.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, профессиональных успехов и мирной службы.