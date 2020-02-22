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22.02.2020 13:11
Рубрика: Власть

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

Текст: Александр Саможнев
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Суд в Гааге учел доводы России, согласно которым за иском Украины к России о "нарушении" прав в Керченском проливе стоит попытка доказать несуществующий украинский суверенитет над Крымом, говорится в заявлении МИД РФ.

Дипломаты отмечают, что по этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о "толковании или применении" Конвенции 1982 года, не вправе определять государственную принадлежность суши. В этом вопросе арбитры единогласно поддержали российскую сторону.

Фото: ТАСС
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Отмечается также, что данный этап ограничивался рассмотрением выдвинутых Россией предварительных возражений относительно юрисдикции арбитража рассматривать украинские претензии по существу.

Выводы трибунала в отношении других возражений России будут тщательно проанализированы и учтены на этапе подготовки ответного российского меморандума по существу спора, который должен быть представлен в арбитраж до 20 августа 2021 года, отмечается в сообщении МИД РФ.

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