МИД сообщил о восьми атаках беспилотников на российскую базу в Хмеймиме

Террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

По словам высокопоставленного дипломата, прекращением огня в Идлибе, которое распространяется на сирийские правительственные войска и умеренную оппозицию, воспользовались террористы. Они обстреливали Алеппо из установок залпового огня. В этой связи правительственные силы пошли в наступление. "Мы их поддерживаем, потому что речь идет о действиях законного правительства Сирии на своей законной территории против террористов", - цитирует Вершинина ТАСС.

По данным заместителя главы МИД РФ, сирийские правительственные войска освободили часть территории демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, основная задача их заключается в уничтожении террористических группировок.

Вершинин также отметил, что Россия никогда не смирится с присутствием в Идлибе террористов, с которыми никто перемирия не заключал. "Мы всегда говорили, что не можем терпеть наличие очага терроризма на национальной территории Сирии", - подчеркнул он. При этом отмечалось, что речь идет о террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и ее модификациях, контролирующей значительную часть Идлиба. Террористы не дают мирным гражданам покинуть место боев, используя их как живой щит.

Переговоры с Турцией по ситуации в Идлибе должны быть продолжены. Российская межведомственная делегация провела такие контакты в Анкаре, затем они продолжились в Москве. Важным аспектом, с точки зрения российской стороны, является выполнение Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года, заключил Вершинин.