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22.02.2020 11:24
Рубрика: В мире

На Апеннинах от коронавируса скончался первый итальянец

Текст: Нива Миракян (Рим)
Коронавирус уверенно шагает по Италии и поражает местное население - в провинции Падуи зафиксирован первый среди итальянцев и второй в Европе летальный исход.
Специфического лекарства от коронавируса нет, врачи проводят поддерживающее лечение, пока иммунная система человека сама не справится с инфекцией. Фото: EPA Специфического лекарства от коронавируса нет, врачи проводят поддерживающее лечение, пока иммунная система человека сама не справится с инфекцией. Фото: EPA
Специфического лекарства от коронавируса нет, врачи проводят поддерживающее лечение, пока иммунная система человека сама не справится с инфекцией. Фото: EPA

Жертвой смертоносного вируса стал 78-летний Адриано Тревизиан - один их двух пациентов, в организме которого были обнаружены признаки смертоносного заболевания. Как сообщают местные СМИ, около 10 дней назад Тревизиан был госпитализирован в тяжелом состоянии в инфекционное отделение больницы Скьявония, и скончался от осложнений CoViD-19, респираторной патологией, вызванной коронавирусом.

В Южной Корее еще 142 человека заразились новым коронавирусом

Накануне на севере Италии подтвердились еще несколько случаев заражения: 16 человек в Ломбардии и 2 - в Венето. В этой связи, по решению властей, в отношении 250 человек, контактировавших с заболевшими, был введен режим обязательного карантина. Кроме того, изолированы десять сопредельных населенных пунктов с населением 40 тыс. человек.

"Мы приняли максимальные предохранительные меры. Сейчас не время для упреков. Нам нужно тщательно мониторить ситуацию и в случае необходимости, быть готовыми к пересмотру некоторых мер", - ответил премьер Италии Джузеппе Конте на критику, которую обрушивает на его Кабмин оппозиция, обвиняя действующие власти в бездействии и настаивая на необходимости сажать под карантин всех, кто приехал в страну из Китая.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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