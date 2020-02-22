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Новые "Звездные войны" запущены в производство, раскрыты детали сюжета

Новости
    22.02.2020, 17:29
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Следующий проект по вселенной "Звездных войн" запущен в производство. Об этом сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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На данном этапе пока неясно, будет это фильм для проката в кинотеатрах или для нового стримингового сервиса Disney+.

По информации источника, в новой ленте события будут разворачиваться на Экзеголе - секретной планете Ситхов, впервые показанной в девятом эпизоде "Скайуокер. Восход". Возможно, в Lucasfilm собираются снова сыграть на ожиданиях фанатов и впервые представить на широком экране Дарта Ревана.

Режиссером проекта называется Джастин Диллард, а сценаристом - Мэтт Оуэнс (работал над несколькими сериалами Marvel).

Даже примерная дата релиза пока неизвестна.

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