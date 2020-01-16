В Сети появился изначальный сценарий девятого эпизода "Звездных войн"

На YouTube-канале писателя и блогера Роберта Бёрнетта опубликовано видео с разбором изначального сценария девятого эпизода "Звездных войн", над которым трудились Колин Треворроу и Дерек Коннолли.

Дальнейшее описание содержит спойлеры, так как некоторые события хоть и в измененном виде, но добрались до прокатной версии.

Утверждается, что фильм должен был получить подзаголовок "Дуэль судеб" (Duel of the Fates) в честь знаменитого трека из "Призрачной угрозы".

Большая роль в сюжете отводилась Роуз - первой азиатке во франшизе, которой в финальном монтаже досталось чуть больше минуты экранного времени. Также более подробно раскрывается прошлое Финна, внутри которого все больше нарастает смятение из-за того, что штурмовики Первого ордена, с которыми он сражается, также как и он когда-то, вынуждены браться за оружие против своей воли.

Рей изготовила себе световой меч с двумя клинками, который был представлен в версии 2019 года всего в одной сцене ее борьбы с темной стороной Силы.

Кайло Рен в роли Верховного лидера продолжал давить восстание. В итоге он прибыл на планету Мустафар, где у него состоялся поединок с призрачным воплощением Дарта Вейдера, который он вчистую проиграл. Это можно было бы считать явной отсылкой к пятому эпизоду.

В ходе финальной схватки между Рей и Кайло Реном последний признается, что лично по приказу Сноука убил ее родителей. При этом никакой связи между Рэй и Палпатином нет. Несмотря на причиняющее ей боль признание, Рей все еще хочет спасти в нем Бена Соло, в этом ей пытаются помочь призраки Люка Скайуокера, Оби-Вана и Йоды.

Но их старания оказываются напрасными - Кайло Рен поглощен темной стороной безвозвратно.

Кроме того, много хронометража и в целом весомое значение для всей истории было у принцессы/генерала Леи. Но смерть актрисы Кэрри Фишер и многочисленные творческие разногласия, слухи о которых в период производства периодически утекали в Сеть, сделали невозможным реализацию всех этих наработок.

В результате Колин Треворроу и Дерек Коннолли покинули проект, а сценаристами финальной версии стали Крис Террио и Джей Джей Абрамс.

Картина взяла заветную планку в миллиард долларов мировом прокате, но получила противоречивые отзывы от фанатов и критиков.

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