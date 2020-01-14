Шоураннер "Ведьмака" не против взять Марка Хэмилла на роль Весемира

Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix, дала развернутый комментарий изданию IGN по поводу ситуации вокруг потенциального назначения Марка Хэмилла на роль Весемира - мудрого наставника Геральта из Ривии.

Все началось с невинной шутки, когда "заслуженный Люк Скайуокер" в публичной переписке с одним из пользователей Twitter высказался, что не против сыграть эту роль (хотя понятия не имеет, кто такой Весемир), оставив хэштег "ПозвонитеМоемуАгенту".

Теперь же Хиссрич призналась, что она большая фанатка "Звездных войн", а твит от представителя франшизы далекой-далекой галактики привел ее в восторг: "О Боже, это вообще возможно? Неужели Марк Хэмилл знает, что это такое, и хочет принять участие?"

"Марк всегда представлял интерес как для меня лично, так и для проекта, - добавила Хиссрич. - Мы пока не связывались с его агентом, потому что еще не проводим отбор на эту роль. Мне нравится то, что происходит в интернете. И мне нравится, как фанаты реагируют на это. Очевидно, что мы заметили, какая огромная фан-база у "Ведьмака", и если добавить к ним поклонников "Звездных войн"... это все немного взрывает мой мозг".

Второй сезон сериала намечен на 2021 год - времени для возможного пополнения каста еще предостаточно.