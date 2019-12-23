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Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат

Новости
    23.12.2019, 10:28
Текст:   Олег Усков

Художественный фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) с порога стал, разумеется, лидером проката России, собрав в премьерный уикэнд 369,5 миллиона рублей.

Об этом свидетельствуют пока предварительные данные, приведенные специализированным порталом kinobusiness.com. Речь идет о кассе за 19-22 декабря.

Наша рецензия на новую часть самой известной фантастической саги - здесь.

На второе место сместился прошлый лидер "чарта" - российская комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" Ильи Куликова, которой отсутствие актера Петрова не помешало воцарить. Общие сборы ленты - 653,5 млн рублей, из которых 176,5 - за эти выходные.

Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.

Наш отзыв.

Мультфильм "Холодное сердце" уже четыре недели держится в топе, заработав 1 840 300 000 рублей. Из которых 68,6 млн - за минувшую.

Наш отзыв.

Замыкают пятерку премьерные анимационные "Фиксики против Кработов" с 56,5 миллионами. Заметим, что одному из персонажей фильма, Альту, свой голос подарил Дмитрий Сыендук, тот самый, что из "Рика и Морти".

Ранее сообщалось, что создатель Star Wars Джордж Лукас премьеру девятой части некогда своего детища проигнорировал. Так как давно уже не питает к подросшему чаду симпатии.

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